'Android 11-beta komt vlot naar OnePlus, Xiaomi, Oppo-smartphones'

Android 11 wordt nog eventjes niet officieel gelanceerd maar toch kunnen gebruikers er al mee aan de slag. De beta-versie van het besturingssysteem is al beschikbaar op de toestellen van Google zelf, de Google Pixels met uitzondering van de eerste generatie Pixels, maar nog niet op andere Android-smartphones. Dat zou niet zo lang meer duren volgens verschillende bronnen. Over een paar weken zouden bijvoorbeeld de gebruikers van OnePlus, Oppo en Xiaomi-toestellen al met de Android 11-beta aan de slag kunnen. Die eerste twee, OnePlus en Oppo, zijn zusterbedrijven en het is dus niet zo gek dat ze er allebei mee aan de slag mogen.

Bij OnePlus, Xiaomi en Oppo is het zo dat lang niet alle devices toegang krijgen tot de beta. Van Oppo is bekend dat het alleen om de Oppo Find X2 en Find X2 Pro zou gaan maar van OnePlus en Xiaomi zijn geen gegevens naar buiten gekomen over de specifieke smartphones. Bj OnePlus kregen vorig jaar de OnePlus 6T, 7 en 7 Pro toegang tot de Android 10-beta. Volgens die logica zouden nu de OnePlus 7T, 7T Pro, 8 en 8 Pro de Android 11-beta kunnen installeren. Over Xiaomi is niets bekend over de toestellen die ermee aan de slag zouden kunnen, maar dat horen we hopelijk snel genoeg.

Mensenwerk

Google geeft zelf aan dat Android 11 een focus legt op besturing en beveiliging. Spraakbesturing wordt een belangrijk deel volgens CEO Sundar Pichai. Verder is al duidelijk dat ook de manier waarop Android omgaat met chatapps wordt aangepakt. Hiervoor komt een aparte ruimte in de notificatiebalk en het wordt ook mogelijk om bepaalde gesprekken vast te zetten op je scherm zodat je niet meer hoeft te wisselen tussen apps.

