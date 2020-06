'Samsung Galaxy Fold 2 krijgt toch geen S-Pen'

Samsung is overduidelijk bezig met de ontwikkeling van de Samsung Galaxy Fold 2, de lancering daarvan wordt in Q3 verwacht, tegelijkertijd met de onthulling van de Samsung Galaxy Note 20. Het is nog niet zeker wanneer deze presentatie plaats zal vinden. Doorgaans vindt de presentatie van een nieuw Note-toestel plaats in augustus, maar vanwege het coronavirus wordt er met allerlei data geschoven en dat zou voor de lancering van de Note 20 dus ook het geval kunnen zijn.

Bij de eerste geruchten leek het erop dat de Galaxy Fold 2 zou gaan beschikken over een S-Pen die zich in het toestel zou huizen. Gezien het grote schermoppervlak leek dat ook een logische toevoeging. Helaas lijkt er nu een streep te gaan door die toevoeging in de behuizing. Op een scherm als dat van de Galaxy Fold en ook de Galaxy Fold 2 is het makkelijk om bijvoorbeeld een spreadsheet te bewerken of om een uitgebreide tekening te maken. Dat zou nog vele malen prettiger gaan met een S-Pen. Het scherm zou echter zorgen voor problemen.

Penloos bestaan

Het scherm van de Galaxy Fold-toestellen is relatief erg dun, dat maakt het ook mogelijk om het scherm op te kunnen vouwen. Het nadeel daarvan is dat het ook iets breekbaarder is dan een doornsee beeldscherm. De druk van de S-Pen achter het scherm zou uitgevouwen geen problemen opleveren maar bij het vouwen zou er teveel spanning op het beeldscherm komen te staan. Het laatste wat je wil is dat het scherm van je peperdure toestel kapotspringt.

