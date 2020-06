Motorola lanceert Motorola One Fusion Plus

Als je niet genoeg kan krijgen van lenzen achterop je smartphone, dan is de Motorola One Fusion Plus misschien wel wat voor jou. Motorola brengt het toestel later deze maand uit voor een niet al te hoge prijs.

Eind van deze maand kunnen we een nieuw toestel van Motorola in de winkels verwachten. Hoewel we onszelf voorlopig liever beperken tot de online winkels. Ook online kunnen we gelukkig shoppen en daar vinden we de Motorola One Fusion Plus voorbij komen later deze maand. De Motorola One Fusion Plus heeft een lange naam, maar uit de afbeeldingen blijkt het toestel ook een lange reeks aan camera's op de achterkant te krijgen.

De Motorola One Fusion Plus krijgt een Snapdragon 730 processor van Qualcomm en dat is een prima processor. Naast de processor biedt de One Fusion Plus maar liefst 6GB werkgeheugen om apps tegelijkertijd aan de gang te kunnen houden. Om alle foto's kwijt te kunnen biedt het toestel 128GB opslaggeheugen dat uit te breiden is met een microSD-geheugenkaartje. Daar kun je al je geluidsbestanden ook op kwijt en die kun je beluisteren met je koptelefoon want de Motorola One Fusion Plus is voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting.

Camerakanjer

De Motorola One Fusion Plus wordt geleverd met een accu die een capaciteit heeft van 5000 mAh en dat betekent dat je een behoorlijke tijd vooruit kunt met het toestel voordat je weer op zoek moet naar een stopcontact. Achterop de Motorola One Fusion Plus vinden we zoals gezegd vier camera's. Een 64-megapixelhoofdcamera die wordt bijgestaan door een 8-megapixelbreedhoek, een 5-megapixelmacrosensor en een 2-megapixeldieptesensor. Het toestel komt met een prijskaartje van ongeveer 299 euro.