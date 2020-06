'Samsung gaat haar smartphones nog meer buigen'

Samsung heeft al laten zien dat smartphones helemaal niet vormvast hoeven te zijn. Met de Galaxy Fold en de Galaxy Z Flip heeft Samsung toestellen op de markt gebracht die je groter en kleiner kunt maken afhankelijk van je gebruik. Dat heeft een bepaalde aantrekkingskracht en daarom ook dat Samsung doorgaat met de productie van zulke smartphones. De volgende generatie vouwbare Samsung-toestellen zou echter meer buigpunten krijgen dan de toestellen die we al gezien hebben.

Het is niet zo dat het toestel zo flexibel wordt als een zure mat, maar wanneer we naar de afbeeldingen kijken lijkt het haast wel zo. In het door Samsung aangevraagde patent zien we een opgevouwen smartphone. De manier waarop het toestel kan buigen komt op ons niet heel logisch over maar Samsung zal vast allerlei ideeën hebben over de toepassingen van zulke hoeken. Hieronder hebben we een afbeelding toegevoegd van het patent en we horen graag meer over de mogelijkheden van zulke bochten.

Flip, Flex of Fold?

Omdat het om een patentaanvraag gaat is er nog niets duidelijk over een naam of de specificaties van dit toestel. Gezien deze smartphone op een andere manier buigt dan de eerdere vouwbare toestellen van Samsung verwachten we wel dat dit toestel een andere naam krijgt. Dan doelen we erop dat de Galaxy Fold en Galaxy Z Flip allebei een andere naam hebben gekregen omdat ze anders buigen, dus lijkt het vanzelfsprekend dat het volgende toestel weer aan andere naam krijgt.

