'HTC komt na lange stilte met HTC Desire 20 Pro'

Dat HTC het hoofd boven water houdt is gezien de populariteit van Virtual Reality geen verrassing. Dat het bedrijf met een nieuwe smartphone komt dan weer wel. We hebben alvast de eerste details van de HTC Desire 20 Pro op een rijtje gezet.

Terug van weggeweest willen we nog niet meteen zegen, maar HTC is dan toch weer bezig met de productie van smartphones. Het is al even geleden dat we van ze gehoord hebben en het laatste bericht was niet heel optimistisch over de toekomst van HTC's smartphonetak. Toch is het nog niet zomaar over voor HTC. Het bedrijf heeft de focus vooral gelegd op de Virtual Reality-wereld waarbij de smartphones een beetje in het niet verdwenen.

Binnenkort kunnen we dus een nieuw toestel van HTC verwachten. Zoals bij veel fabrikanten die er even uit zijn geweest is HTC niet van plan om meteen weer op het allerhoogste niveau mee te draaien. Dat bedoelen we qua specificaties maar waarschijnlijk ook qua prijs. Van het aanstaande, nog-te-presenteren toestel zijn nu al een aantal afbeeldingen en specificaties naar buiten gelekt. Het zou bijvoorbeeld gaan draaien op een Snapdragon 665 van Qualcomm met 6GB werkgeheugen daarbij.

Pro power

De HTC Desire 20 Pro, zoals het toestel zou gaan heten, krijgt verder een 6,4 danwel een 6,5 inch FHD+-beeldscherm met daarin een gat voor de camera. De afbeelding hierboven geeft aan het het toestel er ongeveer uit moet gaan zien. Het lijkt een vlakke achterkant te krijgen en ook de zijkanten van het toestel zijn afgevlakt. Dat is weer eens wat anders dan de onbeperkte rondingen bij de meeste fabrikanten. Of de Desire 20 Pro er echt zo uit gaat zien, of zo gaat heten, weten we pas later.

