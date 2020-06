Asus laat gamers niet zitten, ROG Phone III in de maak

Voor alle hardcore mobiele gamers is er goed nieuws op komst. Asus is bezig met een nieuwe ROG Phone. Daarnaast wordt ook een samenwerking met Unity een belangrijk aspect van de nieuwe game-ervaring.

Asus is en tijdje stil geweest op de smartphone-afdeling. Aan het begin van vorig jaar begon er een klein dispuut over het gebruik van de UMTS-chips in Asus-smartphones. Deze vielen onder het patent van Philips en dat werd Asus even duidelijk gemaakt. De verkoop van nagenoeg alle Asus-smartphones werd stilgelegd, behalve van de ROG Phone II. Na de lange stilte heeft Asus laten weten dat ze er nog niet klaar mee zijn. Als gamer kun je ook in de toekomst omringd zijn door Asus ROG-producten, zowel in je game-room als in het dagelijks leven.

Asus gaat de samenwerking aan met Unity. Via Unity worden een haast oneindig aantal mobiele games ontwikkeld. Als je van een spelletje op je smartphone houdt dan heb je het Unity-logo ongetwijfeld wel eens voorbij zien komen. In de aankondiging van deze samenwerking viel ook de term ROG Phone III. De geruchten waren er al wel dat Asus ermee bezig zou zijn, maar echt concreet bewijs was nog niet geleverd. Nu heeft Asus dus zelf de naam bevestigd.

Mobiele powerhouse

Asus en Unity zijn stevige namen in de gaming-wereld en dat de twee samen gaan werken is goed nieuws voor alle mobiele gamers. Naast dat de games soepel zullen gaan draaien op bijvoorbeeld de ROG Phone II, zal dat ook gelden voor de aanstaande ROG Phone III. Er is verder niets losgelaten over specificaties of officiële lanceerdatum, dus is het nog een beetje gissen naar hoe het toestel eruit komt tre zien op papier. Als het toerstel snel komt zal er waarschijnlijk een Snapdragon 865 in het toestel tikken. Als het 2021 wordt dan verwachten we de onaangekondigde Snapdragon 875.

