'Voordelige OnePlus Z komt naar voren in benchmarks'

Voordat de OnePlus 8-serie werd gelanceerd in april waren er al geruchten over de OnePlus Z. De OnePlus Z zouden we als kers op de taart krijgen bij de presentatie van de OnePlus 8-serie, maar deze kwam helaas niet met de andere toestellen mee. Toch is onze hoop op het toestel nog niet vervlogen. Er zijn namelijk wat specificaties opgedoken in een benchmark die bij het toestel lijken te horen. De naam is uiteraard nog helemaal niet zeker, maar we houden even vast aan de werktitel.

Het was al duidelijk dat OnePlus zich ook wat meer wil focussen op de wat minder prijzige toestellen. Het bedrijf wil daarmee een beetje terug naar hoe het bedrijf begon. OnePlus heeft jarenlang het embleem van Flagship killer gedragen door sterke specificaties te leveren voor een veel lagere prijs dan de concurrentie. Inmiddels zijn de prijzen gestegen, maar daarmee ook het aanbod. Als we kijken naar de specificaties van het vermeende aankomende toestel dan wil OnePlus een goede gebruikservaring gaan bieden op een prijspunt van een paar honderd euro lager dan de OnePlus 8-serie.

OnePlus Z

Wat specificaties betreft zal de OnePlus Z nog steeds keurig worden uitgerust, zij het iets minder beefy dan de grote broers. De OnePlus Z zou gaan draaien op een Snapdragon 765-processor van Qualcomm. Dat is een solide chipset voor de hoge middenklasse die de mogelijkheid heeft om te verbinden met 5G-netwerken, zodra deze beschikbaar zijn. Er wordt 8GB werkgeheugen verwacht in de OnePlus Z. Hoewel we nog niets weten over de prijs van het toestel, lijkt het erop dat we de OnePlus Z op de markt kunnen verwachten in juli.

