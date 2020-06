'Alle iOS 13 iPhones krijgen iOS 14'

Apple bouwt haar eigen smartphones, min of meer. Het bedrijf heeft in ieder geval alle onderdelen van hardware tot software voor het kiezen gezien de onderdelen door Apple zelf worden ontworpen. Wat hardware betreft staat Apple al met hoofd en schouders bovenaan, de A13 Bionic-processor in bijvoorbeeld de iPhone SE (2020) en de iPhone 11 Pro zijn onverslaanbaar op mobiel gebied. Qua software heeft Apple het ook aardig voor elkaar en dan al helemaal wat ondersteuning betreft.

Het is al een hele tijd zo dat Apple haar iPhones langer update dan dat Android door fabrikanten wordt bijgewerkt. Het is niet zo dat Google tegenwerkt, maar de fabrikanten zien de noodzaak er niet van zolang de zaken goed lopen. Het updaten en aanpassen van software kan veel werk vragen, zeker wanneer iedere fabrikant ook een beetje van haar eigen schil wil invoegen. Daar heeft Apple het voordeel dat alles intern wordt ontwikkeld. Nu lijkt het erop dat de ondersteuning nóg langer wordt volgehouden.

In de update van iOS 12 naar iOS 13 werden al vrij veel oudere iPhones meegenomen. Zo kreeg zelfs de iPhone 6s nog een upgrade naar iOS 13. Voor de duidelijkheid, de iPhone 6s kwam eind 2015 op de markt. Bronnen lijken nu aan te geven dat diezelfde iPhone 6s nu dus ook de update naar iOS 14 zou gaan krijgen later dit jaar. Een iPhone die geen updates meer krijgt is verder wel gewoon bruikbaar, dus degene die destijds een iPhone 6s hebben gekocht en deze nog steeds gebruiken halen behoorlijk wat gebruik voor hun centen.

