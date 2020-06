'Mooie achtergrond laat smartphones crashen'

Ben je een beetje uitgekeken op de achtergrond van je smartphone? Dan is het hoog tijd voor iets nieuws. We willen echter wel alvast een afbeelding afraden.

Er komen wel vaker berichten voorbij die waarschuwen voor een WhatsApp-bericht dat een virus met zich mee zou brengen of voor een nieuwe phishing-techniek waarbij je een sms'je ontvangt met een link om je nieuwe bankpas aan te vragen. In dat geval willen we overigens aanraden om niet direct op een opgestuurde link te tikken. Nu doet er een ander verhaal de rondte. Met het instellen van een bepaalde afbeelding als achtergrond van je Android-smartphone gaan wat negatieve gevolgen gepaard.

De afbeelding, zoals hierboven te zien, is een schitterend uitzicht over een baai met een mooie zon en intes gekleurde wolken. Daar is niets mis mee zou je zo op het eerste gezicht zeggen. Toch zijn er meerdere gevallen bekend van smartphones die geheel vastlopen na het instellen van deze afbeelding als achtergrond. De getroffen toestellen lopen vast en het scherm blijft knipperen, dat is helemaal onhoudbaar gebleken.

De problemen zuden worden veroorzaakt door de kleuren die in de afbeelding zitten. De oorzaak zou dus geen virus zijn, althans niet in de traditionele zin. Android 10 heeft standaard geen ondersteuning voor een kleurwaarde hoger dan 255 en deze kleuren zijn wel in de afbeelding te vinden. Het besturingssysteem heeft er dus moeite mee om uit te vogelen wat er afgebeeld moet worden en gaat daardoor haperen. Mocht je te nieuwsgierig zijn geweest en een oplossing zoeken, dan hoef je niet bang te zijn dat je telefoon voor altijd onbruikbaar is. Wanneer je je smartphone in de veilige stand herstart kun je het bestand verwijderen en dan ben je weer vrij van de vloek.

