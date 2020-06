'Samsung begint in augustus met productie 5nm Exynos-chip'

Een nieuwe processor bouw je niet zomaar. Dat is zeker het geval als je deze ook nog eens kleiner wil gaan maken. Samsung is daar druk mee in de weer geweest en het lijkt erop dat de productie later dit jaar van start kan gaan.

De chips worden kleiner en kleiner. Dan hebben we het niet over de zak chips in je voorraadkast maar over de chips in smartphones en tablets. Samsung is nagenoeg klaar met het ontwerpen van hun 5nm Exynos-processorchips. Het techbedrijf uit Zuid-Korea zou klaar zijn om aan het eind van de zomer ook de productie van de nieuwe Exynos-processoren van start te laten gaan. Het zou hier specifiek gaan om een Exynos 99s-chipset en de verwachting is eigenlijk dat we die chipset terug gaan zien in de Galaxy Note 20.

Hoe kleiner je een processor maakt, hoe sneller deze is. De verbindingen binnen een chipset worden korter waardoor de stroom minder ver hoeft te reizen om een signaal door te geven. Het grootste probleem bij het maken van kleinere processoren is gek genoeg niet direct het formaat, maar de hitte. Je stopt meer energie in een kleiner pakketje en dat levert vaak meer hitte op. Om de hitte weg te krijgen zien we steeds vaker een stevige koperen buis in een smartphone om de hitte weg te krijgen. Het is dus best een prestatie om een kleinere processor te maken.

Veel concurrentie

Samsung is niet de enige fabrikant die een chipset van 5nm uitbrengt. Apple zou bijvoorbeeld de A14 Bionic-processor ook volgens een 5nm-procedé gaan bakken. De A14 Bionic zouden we tegen gaan komen in de iPhone 12-serie die dit najaar moet verschijnen. Ook de grote concurrent op het Android-platform, Qualcomm, zou voor de Snapdragon 875 bezig zijn met 5nm-chips. De grootste vragen die hierbij opkomen zijn natuurlijk wie er als eerste zal zijn, maar vooral wie dit het beste doet.

