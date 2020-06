'OnePlus kampt met leveringsproblemen voor OnePlus 8 Pro'

De OnePlus 8-serie is de meest recente set smartphones die het bedrijf heeft onthuld. Toch is het nog best lastig om aan een toestel te komen. Vooral de OnePlus 8 Pro is uiterst zeldzaam.

Een paar weken terug lanceerde OnePlus de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. Sinds de smartphones verkrijgbaar zijn, heeft OnePlus het moeilijk gehad met het leveren van de toestellen. Hoewel er in eerste instantie een voorraadje beschikbaar was, is het al eventjes duimen draaien voor degene die graag aan de slag wil met de nieuwe topper van OnePlus. De OnePlus 8 Pro heeft de grootste leveringsissues. Het tekort heeft twee oorzaken. Een deel van het tekort kan worden verklaard door de stevige vraag naar de toestellen. Het andere deel is waarschijnlijk indirect toe te schrijven aan het coronavirus.

OnePlus heeft zelf aangegeven dat haar leveranciers niet constrant zijn in het aanleveren van onderdelen. Als je niet alle onderdeeltjes van een product hebt, dan kan het product uiteraard niet geleverd worden. Door het coronavirus hebben allerlei bedrijven in de aanlevering een tijd stilgelegen; van grondstoffen verzamelaars tot grondstofverwerkers. Dat is waarschijnlijk de reden dat OnePlus niet genoeg onderdelen binnen kan krijgen om de toestellen snel genoeg van de band te laten lopen.

Nog even geduld

Het zou overigens gaan om de groene en blauwe varianten van de OnePlus 8 Pro, de zwarte versie is prima verkrijgbaar. Het tijdperk van zwarte smartphones komt dan misschien toch tot en einde en wij verwelkomen de kleurenregen. Af en toe organiseert OnePlus zelf een Flash-sale en via die weg zijn er toch zo nu en dan exemplaren te koop. Hoe lang het nog precies zal duren is nog niet duidelijk. De leveringsissues hebben er ook voor gezorgd dat OnePlus nog steeds geen enkel toestel van de OnePlus 8-serie in India kan verkopen. Daar wordt de presentatie van het toestel ook nog even voor uitgesteld tot er meer voorraad is.

