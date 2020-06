'ARM presenteert nieuwe chips A78 en X1'

ARM heeft nieuwe processor-architecturen aangekondigd. Het is over het algemeen de iets minder sexy kant van smartphones, maar de vooruitzichten zijn veelbelovend.

ARM is één van de grootste producenten van microchips ter wereld. ARM levert bijvoorbeeld processorkernen voor de Kirin-processoren van Huawei en voor de Snapdragon-chipsets van Qualcomm. ARM heeft een nieuwe generatie chips aangekondigd om vooral in de premium-smartphones te worden gebruikt. Het gaat om de Cortex-A78 en de Cortex-X1. De voorganger van de Cortex-A78, de Cortex-A77 vinden we bijvoorbeeld in de Snapdragon 865-chipset. De Cortex-X1 is een geheel nieuw verhaal voor ARM.

De Cortex-A78 kwam niet echt als een verrassing. De A78 werd min of meer twee jaar geleden al bekendgemaakt. ARM presenteerde destijds de roadmap tot en met 2020 waar ook de A78, met codenaam Hercules, al op werd afgebeeld. Het grootste voordeel van de Cortex-A78 ten opzichte van de Cortex-A77, is de toegenomen zuinigheid van de processorkern. De Cortex-A78 biedt echter ook een toename in prestaties. Het enige onderdeel van de PPA-driehoek waar niet op verbeterd wordt is de A, die staat voor Area en dat wil zeggen dat de processor niet kleiner wordt.

Cortex-X1

De Cortex-X1 was de grote verrassing van de lancering. Doordat ARM een zeer brede markt bedient is het bedrijf niet effectief in staat geweest om zich te concentreren op het allerhoogste prestatieniveau van de markt. Met de Cortex-X1 wil ARM eindelijk gaan wedijveren met Apple A-chips. Om te zien of de processor nu al in de buurt komt zullen we nog even moeten wachten tot de chips daadwerkelijk op de markt komen.

(via)