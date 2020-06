'Huawei-smartphones krijgen Unisoc en MediaTek-chips'

Kort op het nieuws dat Huawei de Kirin 1020-processoren bij TSMC besteld heeft, volgt het nieuws dat niet alle chips van eigen makelij zullen zijn. Helaas voor Huawei heeft dat weer te maken met het handelsverbod dat de president van de Verenigde Staten heeft ingesteld. Het lijkt er nu op dat Huawei voor een deel van haar smartphones zal moeten aankloppen bij chip-fabrikanten die niet in Amerikaanse handen zijn. De keuze valt dan al vrij snel op MediaTek en Unisoc.

Fabrikant TSMC heeft een hele tijd terug een order geaccepteerd voor de productie van chips op het 5nm procedé. Dat zijn de Kirin 1020-chipsets die we later dit jaar waarschijnlijk in de Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro tegen zullen komen. Voor de grotere chips, die we vooral in minder prijzige toestellen tegenkomen, was de wachtrij helaas al vol. Omdat de order voor de 5nm-chips al stond kan de productie gewoon doorgaan, maar voor daarna heeft Huawei een nieuwe fabrikant nodig.

Kirinloos bestaan

De snellere en duurdere chips zouden ze in gaan kopen bij MediaTek, een grote speler op het gebied van processoren voor smartphones en tablets in de middenklasse. Voor de goedkopere toestellen zou Unisoc de leverancier worden. Dit betekent een voorlopig einde aan de lijn van Kirin-processoren van Huawei's eigen bedrijf HiSilicon. De chipproducent met tienduizend werknemers zal gedwongen worden om minder te produceren en de maatregelen hiervan komen midden in een tijd van economisch zwaar weer in verband met de coronacrisis.

