'Kirin 1020 wordt gewoon gepresenteerd, te vinden in Mate 40'

Het handelsverbod van de Verenigde Staten voor de Chinese fabrikant Huawei is nog altijd van kracht. Dat wil niet zeggen dat Huawei van plan is om de handdoek in de ring te gooien. De fabrikant ontwerpt al jaren haar eigen processoren in de vorm van Kirin-chips. De meest recente versie van de topprocessor is de Kirin 990 5G die we tegenkomen in de Huawei Mate Xs en de Huawei P40 Pro. Dat is een gigasnelle chipset met een ingebouwd 5G-modem.

Huawei is zoals gezegd niet klaar met de productie van smartphones en daar hoort ook de productie van smartphone-processoren bij. De Kirin-chips zijn qua naam steeds in stapjes van 10 omhoog gegaan. Zo was de chip voor de Kirin 990, de Kirin 980. Toch lijkt de naam van de komende processor een paar stapjes over te slaan. De Kirin 1020, zoals de nieuwe chipset zou gaan heten, zal misschien wat extra trucjes krijgen. De Kirin 1020 zal bijvoorbeeld worden gebrand volgens het 5nm-procedé.

Huawei Mate 40

Het is erg waarschijnlijk dat we de processor voor het eerst tegen zullen komen in de Huawei Mate 40-serie. Wanneer we de volgende toestellen kunnen verwachten is nog niet helemaal duidelijk maar doorgaans worden de Mate-toestellen in oktober aangekondigd en verschijnen de eerste toestellen in november op de markt. De combinatie van het handelsverbod en het corinavirus hebben er voor gezorgd dat er veel onduidelijkheid is over de beschikbaarheid van electronica en lanceerdata.

