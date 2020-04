OnePlus lanceert OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro via stream

OnePlus presenteert sinds de OnePlus 7-serie niet één maar zelfs twee toestellen. Dat is dit jaar niet anders. Zo presenteerde OnePlus de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro vandaag digitaal. Vanwege de volledig terechte heisa rond COVID-19 hoefde OnePlus niet verder te zoeken naar locaties om het evenement te organiseren. In plaats daarvan gebeurt alles op het internet. Dat wil ook zeggen dat het gebruikelijke pop-upevent van OnePlus niet door kan gaan, geen rijen met OnePlus-fans om als eerste met het toestel aan de slag te kunnen. In plaats daarvan kunnen de echte fans online in de shop aan de gang.

Als eerste bespreken we de OnePlus 8. De OnePlus 8 is gericht op mensen die een pure OnePlus-ervaring willen maar niet willenbijbetalen voor de over-the-top-ervaring van de Pro-versie. Met de OnePlus 8 krijg jke nog steeds een loeisnelle smartphone in een mooi ontwerp. Het hoogtepunt van iedere OnePlus-smartphone is echter de software. In plaats van een standaard Android-loadout draaien OnePlus-toestellen op OxygenOS; de OnePlus-variant van Android. In de OnePlus 8 draait de Snaprdagone 865 met alle luxe vandien. Hieronder een klein overzicht van de specificaties.

Belangrijkste specificaties van de OnePlus 8

6,55 inch oledpaneel met een verversingssnelheid van 90Hz

Snapdragon 865-processor, bijgestaan door minimaal 8GB werkgeheugen

48-megapixelhoofdcamera, bijgestaan door groothoek- en macrolenzen

4300 mAh accucapaciteit, supersnel oplaadbaar

Android 10, met OxygenOS 10.5

Dan hebben we ook nog de OnePlus 8 Pro. Als de OnePlus 8 het hoofdgerecht is, dan is de OnePlus 8 Pro het toetjesbuffet. Met de OnePlus 8 Pro laat OnePlus zien waar het bedrijf toe in staat is in een consumentenproduct. De extra luxe in de OnePlus 8 Pro komt uiteraard wel met een prijs, waarover later meer. De OnePlus 8 Pro heeft een beeldscherm dat een 120Hz ververingssnelheid heeft en het toestel is ook uitgerust met een MEMC-chip. Daarmee worden videos met 30 fps versneld tot een hogere verversingssnelheid. Ook bij de OnePlus 8 Pro hebben we even een lijstje met specificaties opgesteld.

Belangrijkste specificaties van de OnePlus 8 Pro

6,78 inch oledpaneel met een 120Hz verversingssnelheid

Snapdragon 865-processor, geholpen door minimaal 8GB werkgeheugen

Dubbele 48-megapixelcamera, 120 graden groothoeklens, 8-megapixeltelelens en een 5-megapixelkleurenfiltercamera

4510 mAh accucapaciteit, supersnel oplaadbaar en snel draadloos oplaadbaar

Android 10, met OxygenOS 10.5

Prijs en beschikbaarheid

Zoals in het begin aangegeven is er meteen een online pop-upevent. Dat wil zeggen dat je nu al een OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro kunt bestellen. De OnePlus 8 komt in de kleuren Cosmic Black, Glacial Green en Interstellar Glow. Daarbij is de zwarte varian alleen in 8GB/128GB verkrijgbaar en de Interstellar Glow alleen in 12GB/128GB. De groene kleur is in beide varianten beschikbaar. Voor de OnePlus 8 Pro geldt hetzelfde, al is de OnePlus 8 Pro niet in Interstellar Glow beschikbaar maar in zogeheten Ultra Marine Blue. De OnePlus 8 in een 8GB/128GB configuratie kost 699 euro en in een 12GB/128GB confirguratie ben je 799 euro kwijt. Voor de OnePlus 8 Pro ben je uiteraard wat meer kwijt. Voor de 8GB/128GB-configuratie betaal je 899 euro terwijl je voor de absolute topvariant van 12GB/256GB 999 euro kwijt bent.