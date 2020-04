'Iedere Android nu geschikt voor blinden en slechtzienden'

Wanneer je aan een smartphone-gebruiker denkt zal je eerste beeld niet zijn van een blinde of slechtziende gebruiker. Niet zo vreemd, het gaat immers voornamelijk om wat er op het scherm gebeurt. Toch worden smartphones steeds vaker ook gebruikt door blinden en slechtzienden. Binnenkort zullen ze niet gedwongen zijn om een telefoon met een T9-toetsenbord te gebruiken. De smartphones van BlackBerry zouden overigens ook een uitkomst kunnen bieden, alleen jammer dat deze uit de productie gaan.

Pak je smartphone maar eens vast en sluit je ogen. Is er een manier ok af te lezen wat er op het scherm gebeurt zonder tussen je oogleden door te spieken? Door het gladde beeldschermglas zullen niet al te gauw puntjes naar boven komen om brailleschrift te vormen, toch is men er in geslaagd om braille beschikbaar te maken op Android. Hoe dan? Dat gaan we ontdekken. Google heeft zich namelijk ingezet om het mogelijk te maken.

Puntjes op je scherm

Om te beginnen is een smartphone, met een beetje hulp, al redelijk in te stellen om via spraak contact te houden met anderen op afstand. De nieuwe braille-functie van Google maakt ook deels gebruik van spraak. Op het beeldscherm verschijnen op zes punten toetsen. Deze liggen relatief ver uiteen om missclicks te voorkomen. Door middel van Talkback, een toegankelijkheidsfunctie van Android, weet de schrijver ook wat er geschreven staat. Met deze functionaliteit is het niet langer nodig om een los braille-toetsenbord op je smartphone aan te sluiten en mee te zeulen. De functie kan worden teruggevonden onder het kopje 'Toegankelijkheid' in het instellingenmenu.

