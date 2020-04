'Google Stadia is nu gratis'

Met Google Stadia kun je gamen waar je maar wil. Thuis in de Google Chrome-browser van je pc of laptop, in de trein op je smartphone of op je tablet stream je de games rechtstreeks van Google's servers naar je apparaten. Nu kun je ook met de gratis versie aan de slag.

Google Stadia, Google's game-streaming dienst, is vanaf nu ook beschikbaar als gratis variant op nagenoeg alle smartphones. Eerder kon je de dienst alleen gebruiken tegen betaling en het was nog niet duidelijk wanneer de dienst ook voor niet-betalende gebruikers beschikbaar zou zijn. Google Stadia heeft twee betaalde versies die voor een deel op hetzelfde neerkomen. Als eerste is er Stadia Pro, een abonnement waar je 9,99 euro per maand voor betaalt. Dan heb je nog de Premiere Edition voor eenmalig 129 euro, dat is eigenlijk hetzelfde als Pro, behalve dat je er een speciale Stadia-controller bij krijgt en de eerste drie maanden niets betaalt voor Pro. Na de eerste drie maanden wordt Premiere omgezet in een Pro-abonnement voor 9,99 per maand.

Maar wat krijg je nou voor je abonnement? Mits je internetverbinding snel genoeg is, kun je je gemaes streamen met een 4K-resolutie en 60 fps. Je krijgt toegang tot een bibliotheek met gratis games die blijft uitbreiden. Ook krijg je korting op de aanschaf van losse games. Bij de gratis versie speel je met een hoogste resolutie van 1080p maar eveneens met 60 fps. Het grootste verschil is echter dat je bij de Base-versie geen games krijgt, deze zul je dus nog los aan moeten schaffen.

Hoe kun je gamen?

Mocht je aan de slag willen met Google Stadia, dan is het natuurlijk ook handig om te weten hoe. Om te beginnen kun je je hier aanmelden. Vervolgens download je de Stadia app via de desbetreffende app-winkel en je kunt aan de slag. We zijn er trouwens ook achter gekomen dat je je kunt aanmelden via de Stadia-app, je hoeft dus niet eerst aan te melden. In de app doorloop je eerst een aantal menu's om te bepalen hoe je zichtbaar wil zijn voor andere spelers. Tot slot kun je je tijdelijk aanmelden voor twee maanden gratis Pro, let er alleen wel op dat je op tijd opzegt.

