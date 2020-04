'Google splitst Android in twee onderdelen bij Android 11'

Het klinkt misschien gek, maar Google heeft plannen om een deel van je geheugen in te pikken. Dat is eigenlijk heel logisch en zal waarschijnlijk meer gemak opleveren dan het huidige systeem. Op dit moment heeft Android wel eem deel van je geheugen nodig om het besturingssysteem op te laten draaien, maar doordat dit in de hoofdpartitie van je smartphone zit moet je het toestel nog goedkeuring geven om een update uit te voeren. Daar wil Google van af.

Zoals het hierboven beschreven is klinkt het heel drastisch, maar de meeste fabrikanten verdelen de gegevens op hun smartphones al zo. Het besturingssysteem wordt in een apart deel opgeslagen, volledig onafhankelijk van de rest van je gegevens. Dan hebben we het bijvoorbeeld over fabrikanten als OnePus, Motorola, Google en Sony. De grote afwezigen in dat rijtje zijn Samsung en Huawei, al is de laatste misschien minder verplicht om mee te spelen dan Samsung. Vanaf Android 11 wil Google een zogenaamde A/B-partitionering verplicht stellen voor telefoons die met deze versie van het besturingsyssteem gelanceerd worden.

Upgrade

Het grote voordeel van het scheiden van het besturingssysteem van de rest is dat Google updates direct door kan sturen. Dat hoeft dan niet meer per se eerst via de fabrikant te lopen of de provider. Dit verhoogt niet alleen de beveiliging en de zekerheid maar ook de gebruikservaring wordt beter. Zodra een update klaarstaat kan Google deze doorsturen en uitvoeren, zonder dat je er als gebruiker veel van merkt. Je hoeft dus niet meer je telefoon weg te leggen zodra je een update wil installeren.

