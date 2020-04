OnePlus paart 14 april lancering OnePlus 8 met pop-up online

Nog een weekje wachten en dan is het zo ver. Dan komt OnePlus met haar eerste smartphones in dit decennium. De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro worden rond een schappelijke tijd onthuld, ook kunnen de echte fans al heel snel een exemplaar bestellen.

Doorgaans combineert OnePlus de lancering van nieuwe toestellen met een tijdelijke winkel waar de die hard-fans als eersten aan de slag kunnen met een exemplaar van het aan te kondigen toestel. Met deze tijdelijke winkels versterkt OnePlus het contact met haar community, een belangrijk onderdeel van OnePlus' bedrijfsvoering. Echter zijn de tijden wat anders dan anders en zou het nu super handig zijn om in deze dagen rijen mensen voor een winkel te laten wachten. OnePlus pakt het dus even iets anders aan.

In plaats van een fysieke pop-up winkel lanceert OnePlus een online pop-upwinkel in samenwerking met Belsimpel. Zelf noemt OnePlus het een pop-upevent. De presentatie van OnePlus' nieuwe smartphones begint op 14 april om 17.00 onze tijd. Aansluitend opent de online pop-upwinkel om 18.00. De fysieke rijen maken dus plaats voor online wachtrijen. Via deze pop-up kunnen fans uiteraard de nieuw aan te kondigen smartphones bestellen en daarmee ook als eersten de toestellen ontvangen. Ook wordt het mogelijk om de toestellen via OnePlus zelf te bestellen.

Wat verwachten we voor 14 april?

De verwachtingen lopen hoog op voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Al verwachten we dit keer geen pop-upcamera. De smartphones zouden beiden draaien op de Snapdragon 865-processor van Qualcomm en daarmee al toegang krijgen tot 5G-netwerken. Al moeten we in Nederland nog even op die netwerken wachten. De camera's zouden een beter beelden moeten geven en voor het eerst zouden de toestellen van OnePlus officieel waterdicht zijn met een IP68-certificering. De OnePlus 8 Pro zou bovendien draadloos oplaadbaar zijn, ook een primeur op een OnePlus-smartphone. Stiekem verwachten we nog een derde toestel, een OnePlus 8 Lite, al gokken wij op de naam OnePlus Z. We gaan het leren op 14 april.