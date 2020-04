'Nokia 9.3 PureView uitgesteld naar tweede helft 2020'

Nokia is al een paar jaar weer druk bezig met de productie van mobiele telefoons. Dat doet het bedrijf met een flinke vaart. Waar het bij Nokia over het geheel nog een klein beetje aan ontbreekt zijn echte toptoestellen. Later dit jaar komt Nokia waarschijnlijk met een kanjer aan de top van de voedselketen.

De naam 'Nokia' heeft een bepaald elan. Voeg daar nog de benaming 'PureView' aan toe en je zit geramd. In 2019 presenteerde het Finse HMD Global de Nokia 9 PureView; een smartphone met maar liefst 5 camera's op de achterkant. De Nokia 9 PureView maakt erg mooie foto's, dat staat buiten kijf. Jammer genoeg was de processor niet super vlot en dat merkte je voornamelijk bij het verwerken van de foto's. De prijs van het toestel was wel weer een pluspunt. HMD Global, de licentiehouder van Nokia, is inmiddels al even bezig met een opvolger van de Nokia 9 PureView,

Helaas is het nieuws nu wel dat we wat langer op het toestel moeten wachten. De naam van het toestel is nog niet helemaal zeker. De budget- en middenklasse-smartphones van Nokia krijgen later dit jaar nagenoeg allemaal .3 achter de naam terwijl de toestellen dit voorjaar .2 kregen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de Nokia 6.2. De volgende versie van dat toestel zou dus de Nokia 6.3 worden. Het is daarmee waarschijnlijker dat de volgende versie van de Nokia 9 de naam 9.3 PureView meekrijgt.

PurePower

Wat processor betreft gaat het toestel er flink op vooruit. De verwachting is dat de Nokia 9.3 PureView vooruit mag met een Snapdragon 865. Dat is een verschroeiend snelle processor voorzien van een 5G-modem. Je foto's worden dus niet alleen goed en snel verwerkt, je kunt ze ook nog in hun originele kwaliteit in luttele seconden uploaden naar alle cloudservices en social media. De verbeterde processor zal ook gevolgen hebben voor de prijs maar gezien de rest van het toestel is dat het misschien wel waard.

