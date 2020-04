'Apple iPhone SE 2 komt ook in 256GB-variant'

Het zijn vreemde tijden waarin we schrijven. Dan hebben we het niet alleen maar over de intelligente lockdown maar zeker ook over goedkope iPhones. Dat laatste is de hoofdmoot van dit artikel en misschien een tikje overdreven.

Eerder deze week verschenen er al hoesjes voor de nieuwe iPhone. Dan hebben we het niet over de iPhone 12 die we later dit jaar rond september verwachten, maar over een kleine iPhone die we eigenlijk volgende week al verwachten. Al sinds de release van de iPhone SE gaat het over een mogelijke opvolger. Dat komt niet alleen doordat men graag weer een vingerafdrukscanner in hun smartphones ziet maar vooral door het formaat van het toestel.

De iPhone SE was destijds, en is nog steeds, een krachtige kleine krachtpatser en dat ziet men wel zitten in een tijd van steeds groter wordende smartphones. Na jaren van geruchten over Apple's kleine alleskunner lijkt het erop dat het wachten snel voorbij zal zijn. Niet alleen wordt het toestel waarschijnlijk heel gauw al aangekondigd, maar het zit er dik in dat de prijs van het toestel wat extra centimeters toevoegt aan de grijns op je gezicht. De nieuwste kleine iPhone zou overigens dezelfde A13 Bionic-processor krijgen als de iPhone 11-reeks, maar dan in de behuizing van de iPhone 8.

Groter dan je hebben kan

Hoe dichter je bij de lancering van een toestel zit, des te fanatieker en nauwkeuriger de geruchten worden. Nu we om de hoek staan van de lancering komen ook geruchten over kleuren en opslagvarianten op gang. De iPhone SE2, iPhone 9, iPhone SE 2020, New iPhone 4,7" 2020 of hoe het toestel ook komt te heten zou naar verluidt beschikbaar zijn in het zwart, wit en in het rood. De opslagvarianten voor het toestel zouden uiteenlopen van 64GB tot 256GB. Eerdere geruchten leken aan te geven dat 128GB de maximala capaciteit van het toestel zou zijn maar dat is dus bijgesteld. Over de prijzen is nog geen concrete informatie bekend maar ze zouden aan de relatief lage kant zijn.

(via)