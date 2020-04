'Samsung Galaxy Note Fold komt midden in het jaar'

We zijn nog niet helemaal gewend aan de Samsung Galaxy Z Flip of het volgende opvouwbare toestel van Samsung staat al weer in de geruchtenmolen. Na wat opstartprobleempjes met de Samsung Galaxy Fold lijkt Samsung stevig door te pakken wat flexibele technologie betreft. De eerste geruchten en renders van de Samsung Galaxy Note Fold zijn al naar buiten gekomen. De verwachting is overigens dat de Samsung Galaxy Note Fold anders gaat heten, maar voorlopig vat deze benaming aardig samen wat we van het toestel kunnen verwachten.

Het spreekt voor zich dat het toestel zal kunnen dubbelvouwen, anders zou er geen 'Fold' in de naam staan. Verder is er natuurlijk niet mega veel bekend over het toestel gezien de geruchten nu pas beginnen te komen maar wel is er al beeldmateriaal verschenen op basis van de eerste geruchten. Het toestel zou een S-Pen ingebouwd krijgen, iets dat zeer logisch klinkt gezien het formaat van het apparaat. De Note Fold zou hetzelfde scharnier krijgen als de eerste Fold die vrij verkrijgbaar was. Verder zou het toestel een perforatorcamera krijgen in plaats van de hele batterij aan sensoren op de Fold.

Vouwt fijner dan de was

Het filmpje hierboven geeft een idee van hoe het toestel eruit zou komen te zien. Dat zou betekenen dat het scherm aan de 'buitenkant' van het toestel groter wordt dan op de Fold, daarmee wordt het ook meteen een stuk bruikbaarder. Zo zou je dus écht een smartphone en een tablet in één krijgen. De verwachting is voorlopig dat de Samsung Galaxy Note Fold gepresenteerd wordt tijdens de presentatie waar we ook de Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Plus zullen zien. We houden de geruchten in de gaten.

(via)