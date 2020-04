'WhatsApp te gebruiken op meerdere smartphones'

Als we heel eerlijk zijn is dit niet per se van toepassing op een overweldigende meerderheid van de bevolking. Wat heb je er namelijk aan dat je op meerdere smartphones WhatsApp kunt gebruiken als je maar één toestel hebt? Niet zo veel inderdaad. Mocht je echter een extra telefoon hebben voor je werk, of een smartphone inzetten als huistelefoon, dan heeft deze update misschien wel wat te bieden. Waarom bespreken we hier.

Tot op heden is je WhatsApp verbonden aan je telefoonnummer. Om WhatsApp te activeren op een nieuwe, danwel andere, smartphone stuurt WhatsApp een smsje naar je simkaart om te bevstigen dat jij wel degene bent die je gesprekken en media over wil nemen op een ander toestel. Hoewel dat wel relatief veilig is, kan dat ook best vervelend zijn. Bij andere diensten als bijvoorbeeld Telegram is je account ook verbonden aan je telefoonnummer, maar daarbij krijg je via sms een code die je op een nieuw apparaat in kunt voeren. Vanaf dat moment kun je berichten versturen en ontvangen met beide toestellen.

What's up, WhatsApp?

In het geval dat je een tweede smartphone hebt voor bijvoorbeeld je werk, kan het soms zijn dat je maar één van de twee toestellen bij je hebt. Toch is het in meerdere gevallen prettig om toch een beetje bereikbaar te blijven voor vrienden en familie, zonder dat iedereen zomaar je werknummer heeft. Het is dus een fijne oplossing voor mensen die graag een beetje bereikbaar zijn terwijl werk en privé toch nog gescheiden kunnen blijven. Op steeds meer smartphones kun je zogenaamde tweeling apps gebruiken. Dat wil zeggen dat je een app twee keer kunt gebruiken; eens per telefoonnummer.

In de update-info van de betaversie van WhatsApp zijn zogeheten dataminers informatie tegengekomen die aan lijkt te geven dat WhatsApp hiermee bezig is. Het is dus ook nog niet duidelijk of deze functionaliteit al in de volgende beta-update van WhatsApp te gebruiken is. Ook is er geen garantie dat de functie ooit naar de reguliere versie van WhatsApp komt. Voorlopig doen we het dus maar met ons enkele toestel.

(via)