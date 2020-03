'Apple iPhone 9 lancering komt er aan, 4,7 inch scherm'

Ben je naarstig op zoek naar een nieuwe iPhone maar heb je geen zin in een lomp en bruut apparaat in je broekzak of handtas? Apple zal naar alle waarschijnlijkheid een kleinere iPhone presenteren die gemakkelijk mee te nemen is.

Het lijkt erop dat we binnen afzienbare tijd de lancering van de volgende iPhone kunnen verwachten. Het zat er al langer aan te komen dat we deze lente een nieuwe iPhone konden verwachten, maar de lente is pas net begonnen. Toch lijkt het erop dat Apple het nieuwe toestel rond half april gaat lanceren, midden in de lockdown-tijd. De timing van de lancering betekent dat de presentatie alleen online te volgen zal zijn. Wanneer de presentatie precies is, is nog niet bevestigd maar men lijkt een aardige inschatting te kunnen maken.

Bij verschillende winkels in de Verenigde Staten van Amerika zijn de hoesje voor de nieuwe iPhone al gearriveerd. Bij deze zending kregen de winkels, zoals Best Buy, expliciet de vraag om de hoesjes nog niet in de inventaris te boeken. Dat werd gevraagd omdat bij sommige inventaris-systemen een directe link wordt gemaakt met de winkelpagina. Zodra een artikel wordt toegevoegd kan het product dus online verschijnen, dat ziet Apple liever niet gebeuren. De vraag was om hiermee tot 5 april te wachten. Dat wil niet zeggen dat het toestel op 5 april wordt gelanceerd, maar doorgaans zit er niet veel tijd tussen.

New iPhone 4,7" 2020

Werknemers van een Best Buy-filiaal hebben foto's van de nieuwe hoesjes online gezet, maar ze hebben ze niet in de inventaris opgenomen dus hebben ze zich in dat opzicht wel aan hun woord gehouden. Toch weten we nu wat we wilden weten; de naam van het toestel. Op de verpakking staat namelijk de naam van de nieuwe iPhone gedrukt. Het toestel gaat met die informatie zeer waarschijnlijk de New iPhone 4,7" 2020 heten.

De verwachting is dat de nieuwe iPhone min of meer een iPhone XR wordt in de behuizing van een iPhone 8. Het nieuwe toestel wordt daardoor wel voorzien van TouchID en zou daarmee het nieuwste toestel worden van Apple met een vingerafdrukscanner. Zoals gezegd is het nog niet helemaal duidelijk wanneer de New iPhone wordt aangekondigd maar deze of volgende week lijkt toch wel heel aannemelijk.

(via)