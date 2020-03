'OnePlus 8 verschijnt in spetterende kleuren online'

Er waren al renders online verschenen die heel overtuigend zijn. Dan doelen we op renders van de aankomende kampioenen van OnePlus; de OnePlus 8 en de iets duurdere OnePlus 8 Pro. Het gerucht gaat dat er ook nog een derde toestel bij komt dat wat minder krachtig zal zijn maar dus ook voordeliger. Van dat laatste toestel is nog niet zoveel verschenen wat beeldmateriaal betreft. Van de OnePlus 8 en 8 Pro lijken nu ook de kleuren al bekend, en dat ziet er goed uit.

Zoals eigenlijk iedere smartphones sinds 2010 krijgt de OnePlus 8 waarschijnlijk een zwarte variant. Wat ons betreft is dat en noodzakelijk kwaad om een toestel in iedere situatie geschikt te maken, maar spettert een smartphone pas wanneer de kleur wat afwijkt van de norm. Het lijkt erop dat OnePlus wat dat betreft lekker anders bezig is. De kleuren voor de nieuwe toestellen zijn unieker dan wat we eerder gezien hebben. We hebben hieronder even wat plaatje gezet want dit is met geen duizend woorden te beschrijven.

Knallende kleuren

Als de kleuren uiteindelijk overeenkomen met wat we hier zien dan staan we vooraan in de rij bij de lancering van de toestellen. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de toestellen officieel gepresenteerd zullen worden, maar we verwachten daar deze maand nog een bericht over naar buiten te kunnen brengen. Vanwege alle heisa zal de presentatie vrijwel zeker online plaatsvinden via een livestream. Gelukkig mogen bestelde smartphones nog wel gewoonthuis bezorgd worden.

(via)