Huawei's digitale assistent komt naar Europa

Het wordt drukker en drukker in de wereld van de digitale assistenten. Tijdens de presentatie van de Huawei P40-serie liet CEO Richard Yu ook weten dat Celia naar Europa komt. Wie is Celia?

Iedere assistent heeft natuurlijk een naam, behalve de Google Assistant eigenlijk. Apple heeft Siri,, Microsoft heeft Cortana, Amazon heeft Alexa en Samsung heeft Bixby. Daar komt nu dus een nieuwe naam bij. Huawei komt met Celia naar Europa toe. In essentie is het dezelfde assistent als de assistent die in China werkzaam is. In China heet de assistent Xiaoyi, een naam die we liever typen dan uitspreken.

In eerste instantie zal Celia nog niet zoveel mogelijkheden hebben als de Google Assistant of Siri, maar dat is ook niet zo vreemd. De assistent van Huawei is in het Chinees opgebouwd en zal nu dus eerst andere talen moeten gaan leren. Bij de release van de assistent spreekt Celia Spaans, Engels en Frans. Celia zal kunnen dienen als live-vertaler en als zoekmachine en Huawei hoopt in het vervolg de mogelijkheden uit te breiden.

Nog een assistent

Huawei komt natuurlijk niet zonder reden met Celia naar Europa. Al bijna een jaar geldt er een handelsverbod tussen Huawei en Amerikaanse bedrijven. Dat wil zeggen dat Huawei al sinds mei geen toegang heeft tot de ondersteuning van bijvoorbeeld Google. Dat zorgt er in eerste instantie voor dat je geen apps uit de Google Play Store kunt downloaden maar heeft als bijkomend probleem dat de Google Assistant ook niet werkt op een smartphone als de nieuwe Huawei P40 Pro.

