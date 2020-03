'Apple en BMW maken samen iPhone-autosleutel'

De toekomst is altijd dichterbij dan je denkt. Zo is de apocalyps misschien wel om de hoek en niet pas over 32 jaar. Apple en BMW werken er hard aan om een stukje toekomst naar het nu te brengen.

Binnenkort hoef je niets anders meer mee te nemen als je het huis uitgaat dan je smartphone. Tenminste, als het aan Apple en BMW ligt. Met slimme sloten en contactloos betalen kun je je huis en je boodschappen al regelen met je smartphone. Het lijkt erop dat Apple je zakken nog wat verder leeg wil maken. Hoewel dat al een aantal jaren zo is, bedoelen we het dit maal op de letterlijke manier.

BMW en Apple werken samen aan een functionaliteit om de autosleutel overbodig te maken. Dan doelen de bedrijven er niet op dat je een kaart krijgt in plaats van een sleutel, maar dat er helemaal niets bij de auto wordt geleverd in termen van openingsgereedschap. Je iPhone zou de sloten van de auto moeten ontgrendelen en je in staat moeten stellen om de motor te starten. Al die extra's maken het steeds aantrekkelijker om een iPhone aan te schaffen, mits je een bijbehorende BMW hebt.

The Future Is Now

De technologie wordt waarschijnlijk in de loop van dit jaar officieel uit de doeken gedaan en zal begin volgend jaar in auto's verschijnen. Al zullen de denkers achter deze sleuteltechnologie zich wel nog even achter de oren moeten krabben. De vraag is nog even wat er moet gebeuren wanneer je telefoon leeg is, kwijt of kapot. Als je dan alsnog met een sleutel rond moet lopen dan heeft de CarKey-functionaliteit niet heel veel toegevoegde waarde. De feature zou mogelijk al beschikbaar zijn in de volgende iOS-update, deze komt onder andere naar de iPhone 11.

