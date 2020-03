Huawei presenteert de Huawei P40 Pro en Huawei P40 Pro Plus online

De hele wereld lijkt op zijn gat te liggen vanwege de grieppandemie, maar de digitale wereld gaat door in een steeds hogere versnelling. Huawei stroomt mee in die versnelling en houdt haar presentatie via livestream. Eerder dit jaar, toen Huawei een presentatie zou geven tijdens het Mobile World Congress te Barcelona, was de keynote ook al via livestream te volgen gezien de annulering van de beurs. Huawei gaat dus vrolijk door. Laten we de toestellen eens gaan bekijken.

Als eerste de Huawei P40 Pro, het middelste broertje tussen de P40 en de P40 Pro Plus in. De Huawei P40 Pro heeft een scherm met een diagonaal van 6,58 inch. Het gaat om een oledpaneel met een resolutie van 2640 bij 1200 pixels. Gezien er steeds meer telefoons komen met hogere verversingssnelheden in hun beeldschermen kan Huawei niet achterblijven. Ook het beeldscherm van de P40 Pro heeft een 90Hz-verversingssnelheid voor een soepele gebruikservaring. De P40 Pro is voorzien van een uitstekende camera-setup met als hoofdcamera een 50-megapixelcamera. Daarbij zit er ook een camera met 16 megapixels, en een met 8 megapixels.

Belangrijkste specificaties van de Huawei P40 Pro

6,58 inch oledpaneel met een FHD+-resolutie, 2640 bij 1200 pixels

Kirin 990 5G processor van Huawei zelf

50-, 12-, en 8-megapixelcamera's

Selfiecamera van 32 megapixel, extra gezichtsherkenningcamera

Draait op Android 10 met Huawei Mobile Services

256GB opslaggeheugen, 8GB werkgeheugen

Dan hebben we nog de hoofdmaaltijd; de P40 Pro Plus. Uiterlijk gezien lijken de P40 Pro en P40 Pro Plus veel op elkaar, ook komen de camera's dicht bij elkaar. De P40 Pro Plus heeft dezelfde 50-megapixelcamera als de P40 Pro, maar heeft een 40- en een 12-megapixelcamera ter ondersteuning. Daar komt net als bij de P40 Pro nog een Time-of-Flight camera bij. Al met al is de verwachting dat de P40 Pro Plus uitstekende foto's zal kunnen maken. Dat zijn we inmiddels van Huawei gewend.

Belangrijkste specificaties van de Huawei P40 Pro Plus

6,58 inch oledpaneel met een FHD+-resolutie, 2640 bij 1200 pixels

Kirin 990 5G processor van Huawei zelf

50-, 40 en 16-megapixelcamera's

Selfiecamera van 32 megapixel, extra gezichtsherkenningcamera

Draait op Android 10 met Huawei Mobile Services

512GB interne opslag, 8GB werkgeheugen

Tenslotte is er nog de 'reguliere' Huawei P40, zoals het goede modelnummering betaamt. Dat toestel is van iets mindere specificaties voorzien. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het scherm; geen 90Hz-scherm in de P40. De infrarood-gezichtsherkenning moet je ook missen. De chipset is verder overigens gelijk, dus qua snelheid hoef je weinig in te boeten. Dat betekent ook dat de P40 een van de goedkoopste toestellen wordt met volledige 5G-ondersteuning.

De normale Huawei P40 is vanaf 7 april te krijgen voor een bedrag van 799 euro in de kleuren Silver Frost, Blush Gold en Black. De P40 Pro kost 999 euro en komt in dezelfde kleuren. De P40 Pro Plus komt in Ice White en Black Ceramic en kost 1399 euro. De Pro is net als zijn niet-Pro-broertje vanaf 7 april te krijgen in de winkel. Op de P40 Pro Plus moeten we wat langer wachten; die komt in juni naar Nederland. Tot en met 3 mei geldt er bovendien een actie, waarbij je bij een P40 (Pro) gratis Huawei FreeBuds 3 krijgt.