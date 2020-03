Netflix en Youtube verlagen beeldkwaliteit vanwege grote vraag

Voorlopig kunnen we blijven streamen. De kwaliteit wordt misschien wat minder maar de bibliotheken blijven gevuld. Zolang je geen TB per seconde binnen wil slepen blijven de streams stromen.

Meer dan ooit zitten Nederlanders thuis. Werk wordt stilgelegd en studies worden uitgesteld. Wat doe je dan als je thuis komt te zitten zonder een fluit om op te blazen? Je gaat mediacontent streamen natuurlijk. Netflix, Disney Plus en Youtube worden volop bekeken en dat merken de internetproviders maar zeker ook de contentproviders zelf. De data moet namelijk niet alleen vervoerd worden, deze moet ook snel genoeg uit de streamingservers worden gestuurd.

Alle servers in de wereld draaien overuren doordat er meer vanuit huis wordt gewerkt en doordat er meer thuis wordt gekeken. Om de vraag aan de kant van de consumenten bij te benen schakelen verschillende contentproviders de kwaliteit van hun streams terug. Dat doen ze natuurlijk niet om de consument te pesten, maar juist om ervoor te zorgen dat de consument kan blijven kijken. Het kan dus zijn dat je lievelingsserie de komende tijd niet in 4K HDR te streamen is, of zelfs niet in Full HD.

We kunnen vooruit

Deze maatregelen worden getroffen door Netflix en Youtube en de verwachting is dat deze na een maand weer worden teruggedraaid. De maatregelen zouden vooral worden genomen om de internetnetwerken te ontlasten al geven KPN en VodafoneZiggo aan dat alles nog binnen de marges valt. Het is nog even afwachten tot welke landen de maatregelen beperkt blijven, de Nederlandse netwerken behoren tot de stevigste ter wereld doordat Nederland een datahub is. Vooralsnog kun je op Youtube wel gewoon de kwaliteit hoger zetten, al zal deze standaard lager zijn ingesteld.

