Samsung Galaxy S20 krijgt flinke fix bij volgende update

Wanneer je een Galaxy S20 overweegt hoef je er niet bang voor te zijn dat Samsung je zomaar in de steek zal laten. De Zuid-Koreaanse fabrikant draait in corona-tijd vol door om gebruikers bij te staan. Bijvoorbeeld door middel van updates en bugfixes.

De Samsung Galaxy S20 is een super Android-smartphone die vorige week daadwerkelijk in Nederland beschikbaar werd. Toch zijn smartphones in 2020 nooit helemaal af fabriek als ze uit de fabriek komen. Bij meer smartphones dan ooit zijn na de uiteindelijke lancering updates uitgerold die foutjes in de toestellen moeten corrigeren. De Google Pixel 4 is daar een goed voorbeeld van. De Galaxy S20 heeft geen grote fouten en toch wordt er veel opgelost in de eerste update.

Omdat de meeste S20-toestellen tot nu toe in handen zijn geweest van smartphone-reviewers, komen de meeste klachten ook uit die hoek. Veel reviewers hebben aangegeven dat de S20 een paar issues heeft met de autofocus van de camera, zowel bij de foto- als bij de filmstand. Een andere veelgehoorde klacht gaat over de manier waarop de Samsung Galaxy S20 omgaat met de accu. Het probleem daarbij is voornamelijk dat apps erder worden afgesloten dan de gebruiker graag zou willen.

I was just told these are the fixes in the next major S20 update:



Overheating while Qi Charging

Camera App freezing

Battery Management

Wifi Unstable — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 16, 2020

Hulp is onderweg

Max Weinbach, een techlekker die er doorgaans weinig naast zit als het op Samsung aankomt, heeft aangegeven dat er een flinke update aan zit te komen om onder andere de bovengenoemde issues op te lossen. Daarnaast zou er een oplossing komen voor oververhitting van het toestel tijdens het draadloos opladen, anderen hebben aangegeven dat de Wi-Fi-verbinding van het toestel niet altijd even stabiel was. Heb je nog geen Galaxy S20 besteld? Kijk dan eens naar een Samsung Galaxy S20 met abonnement op Telefoon.nl.

Wanneer deze update wordt uitgerold is op het moment van schrijven nog niet bekend. Wat wel zeker lijkt is dat deze er binnenkort aan zit te komen. De update lijkt voor alle toestellen in deze reeks te gelden. Dan bedoelen we dus de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra. Hopelijk worden de issues gauw de wereld uit geholpen voordat nog meer mensen het toestel in hun handen krijgen.

