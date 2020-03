Google komt met live transcriptie in Translate-app

Niet dat het er op dit moment in zit dat je op vakantie gaat, maar toch komt Google met een functie in Google Translate die de app nog handiger maakt dan deze al was. Het reizen ligt dan wel stil, maar misschien dat je met collega's werkt die in een vreemde taal spreken en je toch wel benieuwd bent waar ze het toch over hebben in de conference call. Ook is de functie natuurlijk nog te gebruiken nadat de wereld weer opgestart is na de coronavirus-heisa.

Met de nieuwe functie kun je gesproken tekst opnemen en live laten omzetten in geschreven tekst. Vanuit daar kan de app deze tekst dan weer vertalen naar de taal die je zelf uitkiest, hoogstwaarschijnlijk Nederlands. Mocht je nou geen Nederlands spreken maar wel dit artikel lezen, dan hebben we iets minder nieuws voor je; Nederlands behoort niet tot de talen die live getranscribeerd kunnen worden. Dat kan wel met Engels, Frans, Hindi, Duits, Portugees, Russisch, Spaans en Thais. Als Google Chinees nog weet toe te voegen dan kun je echt een wereldreiziger worden zonder een gids mee te hoeven nemen.

Wel nog wat te leren

De functie werkt nog niet perfect geeft Google zelf toe. Niet met zoveel woorden maar het bedrijf geeft aan dat de functie het beste werkt in een stille ruimte met een spreker. Dus het gaat wat lastiger op een winderig marktplein. Toch is het een mooi begin voor de vertalingsapp, met Google's deep en machine learning programma's zal de functionaliteit van de app met de tijd flink toenemen.

(via)