Coronavirus zorgt voor uitbreiding bundels België

Ten tijden van noodverordeningen zitten mensen langer en vaker thuis. Wanneer er ook vanuit huis gewerkt moet worden is het fijn als je internetverbinding dat ook toelaat. In België zijn de providers al aan de slag gegaan om het voor de mensen die thuis zitten wat makkelijker te maken.

De een noemt het een goedaardige insteek, de ander noemt het goodwill maar uiteindelijk kunnen we het erover eens zijn dat het in ieder geval praktisch gezien een mooi gebaar is. In België, en overigens ook in andere Europese landen, worden de bundels van mobiele abonnementen tijdelijk verruimd. Niet iedere provider doet mee maar in ieder geval Telenet, Base en Proximus geven hun klanten wat extra's. Hiervoor zijn verschillende redeneringen maar het is in ieder geval een uitkomst wanneer de offline sociale interactie wordt ingedamd.

In België geldt bij veel providers een zogeheten datacap. Dat wil zeggen dat je ook bij de bekabelde verbinding thuis aan een aantal GB per maand gebonden bent. Dat kennen wij in Nederland alleen bij mobiele abonnementen. Bij Telenet en Base worden zowel de mobiele als de vaste databundels verdubbeld om bijvoorbeeld het thuiswerken beter mogelijk te maken. Een andere benadering is dat het contact tussen gezinnen en bijvoorbeeld grootouders wat makkelijker wordt. Je hoeft je immers minder zorgen te maken over het opraken van je data.

Even volhouden

Proximus schrapt voorlopig de datacap voor vaste aansluitingen, waardoor die aansluitingen tijdelijk onbeperkt zijn. Aan de mobiele kant gooit Proximus 10GB bovenop de bestaande bundels. Dat maakt wat meer mogelijk voor de mensen die er nog wel uit moeten. Bepaalde zenders kunnen ook gratis worden ontgrendeld. De aangepaste bundels van alle providers zullen wel wat meer van het netwerk vragen waardoor de snelheid soms wellicht af kan nemen. Voorlopig doen de providers dus mee om het uitzitten van het coronavirus wat makkelijker te maken.

