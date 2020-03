Turbo-gaming op ZTE Nubia Red Magic 5G met 144Hz scherm

Ben je n00bs aan het PWN'en in Fortnite, Call of Duty en PUBG maar kan je toestel het niet bijbenen? ZTE is voor je bezig geweest en heeft een gaming-BEAST ontworpen.

Als je helemaal verzot bent op smartphone-gaming dan heb je ongetwijfeld al een smartphone met een rappe processor en een beeldscherm met een hoge verversingssnelheid. Mocht je dat niet hebben en wel willen, of dat wel hebben en nog meer willen dan heeft ZTE de oplossing voor je. Met het nieuwe toestel van de Chinese fabrikant kun je je toestel echt niet meer gebruiken als een smoesje voor je slechte scores.

Beeldschermen met 90Hz hebben we al meer gezien en zelfs een stel met 120Hz. De hogere verversingssnelheid van het beeldscherm zorgt voor een soepelere game-ervaring. Met dat als uitgangspunt heeft ZTE een beeldscherm in de nieuwe Red Magic 5G geplaatst met een verversingssnelheid van maar liefst 144Hz. PC gamers weten hoe belangrijk het aantal hertz kan zijn wanneer je competitief aan het gamen bent.

Keiveel kracht

De Nubia Red Magic 5G heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een 5G-antenne ingebouwd. Daarmee kun je uiteraard verbinding gaan maken met 5G-netwerken, al duurt het nog even voordat we daar in Nederland mee aan de slag kunnen. Het toestel heeft uiteraard ook een software toepassing waarmee achtergrond verbuik kan worden verminderd om de game performance op te schroeven. Al is de processor, een Snapdragon 865, al een bijzonder snelle chip. Verder heeft het toestel nog veel andere voordelen voor gamers. Als je wil winnen, is dit toestel je beste vriend.

(via)