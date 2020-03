Huawei kan blijven handelen met VS

Dat Huawei geblokkeerd werd van handel met Amerikaanse bedrijven weten we inmiddels allemaal. Dat daar veel onduidelijkheid in zit is ook bekend. Dat het verbod weer met drie maanden verlengd wordt is nieuws.

Het handelsverbod van de Verenigde Staten op producten van Huawei staat al bijna een jaar te gebeuren. Toch is het absolute verbod inmiddels voor de vierde keer uitgesteld. Dat maakt dat Huawei over drie maanden een jaar lang heeft mogen handelen meet Amerikaanse bedrijven. Dat wil niet zeggen dat zomaar alles verescheept mag worden. Het moet namelijk gaan om producten die voorafgaand aan het handelsverbod al waren goedgekeurd. Nieuwe items mogen dus niet.

Huawei heeft wel nieuwe toestellen gepresenteerd in die tijd, maar daarvoor heeft het bedrijf slimme trucjes gebruikt. De nieuwe toestellen zijn namelijk samengesteld uit onderdelen die al voor het verbod waren goedgekeurd. Zo kun je dus een nieuwe smartphone presenteren met oudere bestandsdelen. Ook zijn er toestellen onder de Huawei-naam gepresenteerd die eerder al min of meer via Honor de markt op zijn gekomen.

Langzaam op gang

Dat Huawei in mei een jaar lang op de Entity List is niet een datum die echt gevierd zal worden. Toch wil het wel zeggen dat de VS niet voor de volle honderd procent overtuigd is van diens gelijk. Een aantal maanden geleden konden bedrijven een motie indienen bij de Amerikaanse overheid om weer permanent zaken met Huawei te doen. Destijds kwamen er honderden aanmeldingen binnen, onder andere van Google. Het verzoek van Google om Android te mogen leveren is nog niet ingewilligd maar Microsoft mag bijvoorbeeld wel weer echte zaken doen met Huawei.

