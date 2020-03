OnePlus zet vol in op 5G

5G is nog nergens te bekennen in Nederland, maar OnePlus is natuurlijk een wereldwijd bedrijf. Niet helemaal vreemd dus dat OnePlus heeft aangegeven dat alle toestellen dit jaar zullen beschikken over 5G-antennes. Dan gaat het in ieder geval om de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro die het bedrijf nog aan moet kondigen. De verwachting is overigens dat OnePlus ook een kleiner, voordeliger toestel aan zal kondigen in deze reeks, eveneens voorzien van een 5G-antenne.

Of het laatste toestel tegelijkertijd komt met de andere twee is nog niet duidelijk, maar OnePlus heeft aangegeven dat haar portfolio volledig zal worden voorzien van 5G-proof producten. Of de nieuwe Bullets Wireless ook over 5G-mogelijkheden zullen beschikken is nog even bezien. We kunnen nu trouwens ok wel raden om welke processor het gaat in de aankomende lijn. Kijkend naar de geschiedenis van OnePlus en het aantal processoren dat nu uitgerust is met 5G-antennes dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid; de toestellen krijgen een Snapdragon 865.

Nog meer verwachtingen

Verder lijkt het erop dat zowel de OnePlus 8 als de OnePlus 8 Pro een selfiecamera in een perforatorgat in het scherm krijgen. Dat wil zeggen dat er geen uitschuifbare camera meer in de toestellen wordt gezet zoals bij de OnePlus 7T Pro het geval was. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat OnePlus zou gaan voor een IP68-certificering waarmee de toestellen officieel water- en stofdicht zijn. Ook is de verwachting dat de smartphones eindelijk worden uitgerust met draadloze oplaadtechnologie. De laatste twee punten heeft OnePlus bewust een hele tijd uitgesteld om er op het juiste moment in te stappen.