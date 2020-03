Redmi komt met infrarood vingerafdrukscanners

We kennen inmiddels de vingerafdrukscanner achter het scherm wel. Hoewel de onzichtbare scanners nog niet zo snel zijn als de 'traditionele' en zichtbare vingerafdrukscanners, komt het inmiddels aardig in de buurt. Tot nu toe maken de vingerafdrukscanners die zich achter het scherm verstoppen gebruik van camera's of ultrasone scanners, maar de technologie staat niet stil. Redmi is helemaal klaar met haar infrarode vingerafdrukscanners. De ontwikkeling is voltooid en volgens het bedrijf zijn ze helemaal klaar voor massaproductie.

Waarom is het nou zo interessant dat er een nieuwe soort vingerafdrukscanner bijkomt? Dat is omdat de eerder genoemde ultrasone en optische scanners uitsluitend werken achter een oledpaneel. De nieuwe infraroodscanner van Redmi zou ook moeten werken achter een lcd-scherm. Daarmee kan de verstopte vingerafdrukscanner ook op een lager prijspunt worden geïntroduceerd. De eerdere technologie werkte niet bij lcd-schermen doordat het licht bij een lcd scherm van achter het scherm komt en simpelweg te fel is.

Twijfelachtig

Wanneer we de scanner tegen zullen komen in smartphones van Redmi is nog niet duidelijk. Ook is het nog niet helemaal duidelijk hoe veilig de nieuwe infrarood-technologie is. Een andere vraag is hoe duur de nieuwe scanners worden. Doorgaans worden lcd-schermen gebruikt in goedkopere smartphones en als de nieuwe scanners aan de prijzige kant zijn, dan wordt het al gauw aantrekkelijker om een telefoon met een oledpaneel aan te schaffen.

