'Google Pixel 4a duikt op in het echt'

We komen steeds dichter bij de lancering van de Google Pixel 4a en dat betekent dat er ook steeds meer begint uit te lekken over het toestel. Qua specificaties zijn we nog niet zo ver, maar qua beeldmateriaal zitten we geramd.

Het gaat al eventjes over de Google Pixel 4a, toch is er nog bijzonder weinig naar buiten gekomen over het toestel. De Google Pixel 4a moet het kleine, betaalbare broertje worden van de in 2019 gelanceerde Pixel 4 en Pixel 4 XL. Dat wil niet per se zeggen dat het toestel kleiner wordt dan de Pixel 4, maar geeft vooral aan dat de power van de processor wat minder is. Het lijkt erop dat er nu steeds meer naar buiten komt over de Pixel 4a. Waar het vorige week nog ging om renders van het toestel, lijken er nu echte foto's te zijn gelekt.

Op de foto's is gek genoeg geen speaker te zien waar doorgaans mee gebeld wordt. Het zou kunnen dat deze aan de kleine kan is en dardoor niet te herkennen is op de mild wazige foto's. Een andere mogelijkheid is dat Google gebruik maakt van trillingen in het scherm om geluid op te wekken. Dat hebben we eerder gezien bij toestellen als de Huawei P30 Pro en de LG G8X. Aan de bovenkant van het toestel lijkt ruimte te zijn gemaakt voor een hoofdtelefoonaansluiting. Het scherm met instellingen is ook op de foto gezet en daar kunnen we Pixel 4a aflezen.

Of toch niet?

Toch is het niet helemaal zeker of dit echt de Pixel 4a is. De twijfel zit bijvoorbeeld in de paatsing van de selfiecamera. Op de foto's zit er een gat in de hoek van het scherm, alsof er een perforator op het toestel is gezet. Dat hebben we wel bij andere fabrikanten gezien, maar nog niet bij Google. Daarnaast is nergens op het scherm de tijd af te lezen, iets wat niet zomaar mogelijk is. Dat laatste zou verklaard kunnen worden doordat er een vroege versie van Google's firmware op het toestel draait, waarbij de tijd nog niet wordt weergegeven.

