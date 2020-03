Oppo lanceert Find X2 en X2 Pro begin mei

Wanneer je op zoek bent naar flinke kracht in je smartphone dan komt Oppo in mei met een stel krachtpatsers voor in je broekzak. De toestellen krijgen nagenoeg alles wat je in een smartphone kunt vinden.

Oppo kennen we in Nederland niet super goed, maar wel goed genoeg. Nadat het zusterbedrijf van OnePlus toestellen naar Nederland heeft gebracht als de Oppo Reno Zoom 10X en de Oppo Reno 2Z, is het nu de tijd voor de Oppo Find X2 en X2 Pro om de show te stelen. Hoewel Oppo doorgaans geen gigakrachtige toestellen presenteert, zijn deze twee toestellen een beetje anders. Beide toestellen zijn voorzien van flink wat power, en een flinke prijskaart.

Zowel de Find X2 als de Find X2 Pro zijn voorzien van een 6,7 inch beeldscherm met QHD-resolutie. De schermen zijn zelfs uitgerust met een verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor krijg je alle mediacontent niet alleen scherp, maar ook soepel binnen. Het zou gaan om een 10-bit scherm dat in staat is om content met HDR10 weer te geven. Dat is nogal wat voor een smartphonescherm. De Find X, de voorganger van deze beide toestellen, had een uitschuifbare selfiecamera maar helaas krijgen de Find X2 en Find X2 Pro een gat in het scherm voor de camera.

Power

De toestellen worden uitgerust met de Snapdragon 865-processor met de mogelijkheid tot het verbinden met 5G-netwerken. In Nederland moeten we daar nog even op wachten. Het verschil tussen de toestellen zit in de camera's. De Find X2 is uitgerust met een 48-megapixelcamera, een 13-megapixelzoomcamera en een extra 12-megapixelcamera. De Find X2 Pro kan verder inzoomen zonder kwaliteit te verliezen en de derde camera van de pro is een tweede 48-megapixelcamera. De toestellen zijn dus allebei stevig uitgerust en dat zien we ook terug in de prijs. De Find X2 komt voor 999 euro naar Nederland terwijl de Find X2 Pro voor 1199 euro over de toonbank mag vanaf begin mei.

