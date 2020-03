Volla Phone komt als bewust Google-loze mobiel

Als je geen gegevens meer wil delen met Google, maar het ook niet ziet zitten om die met Apple of Huawei te delen, komt Volla met een oplossing. Later dit jaar verschijnt de Volla Phone, los van alle clouddiensten.

Waar Huawei zich vorig jaar gedwongen zag om smartphones te gaan leveren zonder Google-diensten, zijn er ook mensen die daar doelbewust voor kiezen. Via de populaire crowdfunding-website Kickstarter heeft de start-up Volla het inzameldoel van 10.000 euro ruimschoots behaald. De campagne leverde voor Volla namelijk al meer dan 20.000 euro op op het moment van schrijven. Hoe zit dat nou eigenlijk met de Volla Phone, en waarom zou je zonder Google willen?

Het idee achter de Volla Phone is dat je minder connected bent. Daarmee bedoelt het bedrijf niet zozeer dat je je vrienden niet meer kunt bereiken via je smartphone, maar dat de grote bedrijven, met name Google, jou niet meer zo goed kunnen bereiken. Op dit moment volgen verschillende apps jouw doen en laten. Van je fysieke locatie tot je zoekopdrachten en ook je surfgedrag. Daar is Volla een beetje klaar mee. Het bedrijf wil een smartphone bouwen die min of meer op zichzelf staat en niet afhnakelijk is van de grote cloud-diensten.

Volla, uw nieuwe smartphone

Wat Volla wil doen, is een eigen besturingssysteem op de toestellen installeren dat gebaseerd is op Androids AOSP, of Android Open Source Program. In plaats van een lange lijst met apps waar je uit moet kiezen om iets gedaan te krijgen, kun je bij de Volla Phone op het scherm schrijven om duidelijk te maken wat je wil doen. Voor de open source-fanatiekelingen komt er ook de optie om het toestel te leveren met Ubuntu Touch. De smartphone moet 350 euro gaan kosten voor de consument en we zouden er later dit jaar al een eerste release van kunnen zien.

(via)