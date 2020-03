Google I/O gaat niet door vanwege coronavirus

De volgende beurs is afgezegd. Na onder andere het MWC, GDC, Intel Labs Day en GTC schrapt ook Google haar aanstaande Google I/O-evenement. De reden voor al deze annuleringen mag inmiddels wel duidelijk zijn; het coronavirus. Dat wil zeggen dat bedrijven niet willen bijdragen aan de verdere verspreiding van het coronavirus door pers en andere gasten uit verschillende werelddelen naar hun evenementen toe te trekken.

Tijdens Google I/O, dat van 12 tot 14 mei gepland stond, zouden meerdere dingen aangekondigd worden. Onder andere een kleinere versie van de Google Pixel 4, de Pixel 4a, zou aangekondigd worden. Ook zou er naar verwachting meer gedeeld worden over Android 11, de nieuwe versie van het besturingssysteem. Wat nu het plan is, is nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat Google de presentatie online zal gaan organiseren. Binnenkort hopen we daar meer over te horen.

Kleine klapper

De Pixel 4a zal naar verwachting wat minder krachtig worden dan de Pixel 4 en Pixel 4 XL en worden uitgerust met een Snapdragon 730-processor en minimaal 64GB opslaggeheugen. De Pixel 4a zal nog niet klaar zijn voor het 5G-tijdperk, maar daar moeten we in Nederland hoe dan ook nog even op wachten. Hoewel de Pixel 4a een paar functies en fratsen moet missen in vergelijking tot de grote broers, lijkt het toestel wel een 3,5mm-aansluiting te krijgen voor je hoofdtelefoon.

