Android gaat je helpen effectief draadloos op te laden

Als je net als wij wel eens gebruik maakt van een draadloze lader voor je smartphone, dan weet je dat het niet altijd even vlot gaat. Niet alleen vergeleken met een bekabelde krachtbron, maar ook in vergelijking tot de vorige keer dat het toestel draadloos werd opgeladen. De kans is groot dat dat niet aan je verbeelding ligt, maar al begint bij het wegleggen van je smartphone. Een kabel kan niet op heel veel verschillende manieren in je toestel worden gestoken, maar een draadloze lader kan zomaar verkeerd worden uitgelijnd met de oplader.

Daar gaat Android je bij helpen. Nu nog niet maar wel snel. Wanneer je later dit jaar een update krijgt naar Android 11, of een nieuwe smartphone koopt die standaard met het nieuwe besturingssysteem is uitgerust. Het besturingssysteem zal je namelijk een waarschuwing geven wanneer de draadloze verbinding tussen lader en smartphone niet optimaal benut wordt. Dat wordt niet de hoofdmoot van de update naar Android 11, maar het is wel een handigheidje voor een feature die steeds meer standaard wordt in Android-smartphones.

More Power

Het opladen via een draadloze oplader wordt steeds beter geïmplementeerd door fabrikanten en het draadloos opladen van je smartphone kan inmiddels sneller gaan dan het bekabeld opladen. Dan gaan we er voor het gemak wel even vanuit dat je toestel niet beschikt over snellaad-technologie. Toch heeft het draadloos opladen pas echt een beetje zin als er wat vaart achter gezet wordt. Aan beide kanten van het draadloos opladen wordt daar hard aan gewerkt, maar dan moeten de toestellen wel goed op de lader worden gelegd.

