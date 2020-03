'Samsung Galaxy A41 ontwerp bekend, specificaties op straat'

Nadat Samsung met veel bombarie haar nieuwe superkanjers heeft aangekondigd, komt er binnenkort waarschijnlijk een 'zachte lancering' van de wat beschaafdere modellen. Met de Superkanjers verwijzen we uiteraard naar de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en S20 Ultra. Met de beschaafdere modellen bedoelen we onder andere de Galaxy A41, opvolger van de A40. Samsung is een tijdje terug flink aan de slag gegaan met nieuwe ontwerpen van de Galaxy A-modellen; toestellen die je portemonnee niet laten huilen.

De Galaxy A41 werd niet alleen verwacht, er was zelfs al best wat over bekend. Meerdere specificaties waren al naar buiten gekomen, maar nu kunnen we nog meer over het toestel zeggen. Er zijn namelijk renders van de aankomende middenklasser naar buiten gekomen. De look van het toestel komt ons bekend voor. Als de renders kloppen, wat altijd nog de vraag is, dan heeft het ontwerp van de Galaxy A41 veel gemeen met de S20-toestellen. Dat komt dan vooral aan op de camerabult en de glans van de achterkant.

Veel voor weinig

Naast het uiterlijk is het natuurlijk vooral belangrijk wat er aan de binnenkant zit. Dan beginnen we bij een vingerafdrukscanner die zich achter het scherm bevindt, dan heb je dus geen lelijke uitsparing op het toestel waar je je vinger op moet leggen. Deze scanner zou achter een 6,1 inch Super AMOLED-paneel komen. De verwachting is dat er een 48-megapixelcamera op de achterkant komt, bijgestaan door een macrocamera en een ultragroothoeklens. Het lijkt er nu op dat de A41 een Helio P65 van MediaTek zou krijgen als processor, in plaats van een chip uit eigen stal.

