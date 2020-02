HTC werkt aan 5G-smartphone voor VR

Goed nieuws vanuit Taiwan! HTC is weer met smartphones bezig. Hoewel we de laatste jaren niet veel hebben gehoord van HTC op smartphone-gebied is het mooi nieuws dat de ontwikkeling weer van start is gegaan.

We horen niet zo veel meer van HTC wanneer het op smartphones aankomt. Het bedrijf uit Taiwan heeft zich de laatste jaren steeds meer toegelegd op de ontwikkeling van Virtual Reality, of VR, en steeds minder op smartphones. Eén van de laatste smartphones die zich bij ons in de kijker speelde was de HTC Exodus. Dat toestel was voornamelijk gericht op het gebruik met cryptomining en als een veilige wallet voor al je digitale muntjes. Helaas stortte kort daarna de crypto-markt vrij stevig in.

Nu is HTC dus weer back in the game wat de smartphoneproductie betreft. De CEO van het bedrijf, Yves Maitre, heeft aangegeven dat we dit jaar een 5G-smartphone van HTC kunnen verwachten. Het doel van deze smartphone is niet per se om de gehele mobiele tak van HTC aan te slingeren, maar in plaats daarvan wil HTC het toestel koppelen aan de VR-ervaring. Daarmee bedoelen we dat de hoge snelheid en lage vertraging van het 5G-netwerk een soepelere ervaring met Virtual Reality moet opleveren.

Veel vraagtekens

Veel is er nog niet bekend over deze nieuwe smartphone. Sterker nog, eigenlijk weten we alleen dat het toestel dit jaar gepresenteerd zal worden en dat het een chip zal krijgen waarmee verbinding kan worden gemaakt met 5G-netwerken. Dat geeft nog geen informatie over de prijscategorie, specificaties of beschikbaarheid. Het geeft wel aan dat HTC nog niet klaar is met de smartphones en wie weet krijgen we in de komende jaren nog meer moois te zien.

