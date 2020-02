Huawei lanceert P40 Lite om vooruit te lopen op P40, P40 Pro

De opmars naar Huawei's lancering van de P40-toestellen is begonnen, en wel met de P40 Lite. Het toestel is een smakelijk voorgerecht onderweg naar Huawei's hoofdgerecht eind maart.

Zoals wel vaker het geval is bij de nieuwe toptoestellen van Huawei, wordt de Lite-versie van de P40 een tijdje gelanceerd voordat de grote jongens het toneel betreden. De Huawei P40 Lite is gepresenteerd als eerste toestel van de P-serie en ook de P40 Lite zal worden ontzien van de Google-behandeling. Dat wil zeggen dat er geen Google Play Services op het toestel zullen gaan draaien maar dat in plaats daarvan Huawei's eigen Huawei Mobile Services over de kern van Android heen zal liggen.

De Huawei P40 Lite wordt uitgerust met flink wat hardware om het gebrek aan doorsnee ondersteunde software een beetje tegemoet te komen. Zoals bij de P-smartphones van Huawei immer het geval is, is ook de P40 Lite uitgerust met een meer dan krachtige set camera's. Maar liefst drie lenzen zijn achterop het toestel te vinden. Dan gaat het om een 48-megapixelhoofdcamera, 8-megapixelgroothoekcamera en een 2-megapixeldieptecamera. Voorop vinden we nog een 16-megapixelselfiecamera. Aan de binnenkant spint een Kirin 810 uit Huawei's eigen stal met meer dan genoeg pk om je bij te houden in al je apps.

Nog even wachten

Niet alleen op pure specificaties zet Huawei stevig in. Ook op de prijs geeft Huawei wat mee. Het toestel wordt in de markt gezet met een adviesprijs van 299 euro en het toestel verschijnt in verschillende kleuren. Net als de Huawei Mate 30 Pro verschijnt de P40 Lite als eerst in Spanje op de Europese tour. Wanneer het toestel in Nederland verschijnt is nog niet duidelijk, ook weten we nog niets over de kleuren die in Nederland beschikbaar worden. Op 26 maart zullen ook de grote broers van de P40 Lite worden aangekondigd.

