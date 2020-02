5G-netwerken in Nederland zullen langer op zich laten wachten

Iedere keer dat mobiele telecomproviders een nieuw netwerk uit willen rollen lopen ze daarbij tegen forse tegenstand aan. Bij de uitrol van 3G sprak men zorgen over de gezondheid uit en bij 4G laaide dat opnieuw op. Nu providers druk bezig zijn om de uitrol van 5G voor elkaar te krijgen begint het weer van vooraf aan. Verschillende burgers en actiegroepen uitten hun zorgen over de straling die vrij zou komen bij het uitzenden van signalen op de 5G-frequentie. Volgens KPN lopen de onderhandelingen met ondernemers stroef wanneer het gaat over het plaatsen van een antenne.

Dat die onderhandelingen niet zo lekker gaan heeft te maken met zorgen van omwonenden, bewoners en soms werknemers over de bijkomende effecten van die antennes. Net als eerder bij 3G en 4G is het lastig om aan te tonen wat de neveneffecten van de antennes zijn. Dat komt voornamelijk doordat de klachten niet altijd aan één of zlfs meerdere oorzaken verbonden kan worden. Slechte slaap wordt bijvoorbeeld vaak genoemd, maar dat zou ook kunnen doordat de buren de wasmachine en droger de hele nacht aan hebben staan.

Providers moeten minimale 5G-snelheden beloven - Mona Keijzer, staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, wil dat providers garant staan voor de datasnelheid die ze hun klanten biedt op hun 5G-netwerken. Deze snelheid wordt vermeld op de vergunning die ze krijgen. De precieze invulling hiervan moet nog worden onderzocht.

Het duurt te lang

Al met al is er veel onduidelijkheid over de gevolgen van 5G-straling, al zijn de effecten van 3G, 4G en magnetrons ook uitgebleven. Protesten en bezwaren zorgen er dus voor dat het misschien nog wat langer zal duren voordat we daadwerkelijk van 5G-netwerken gebruik kunnen maken. De Nederlandse overheid verlangt een landelijke dekkingsgraad van 98% bij het uitrollen van 5G, maar dat is nogal lastig als steeds minder mensen een mast willen plaatsen. De verwachting is dat er in de komende jaren ook steeds meer 3G-masten verdwijnen. Tele2 is bijvoorbeeld al een paar jaar alleen nog maar via 4G bezig. Dat scheelt natuurlijk ook in het aantal masten.

