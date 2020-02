Honor bouwt verder aan portfolio met Honor 9X Pro, View 30 Pro

Honor is al een paar jaar aan het merk aan het sleutelen. Gelukkig krijgen we daar in Nederland genoeg van mee. Dat wil zeggen dat Honor veel van haar smartphones ook in de Benelux op de markt brengt, waardoor wij daarmee aan de slag kunnen. Dit keer is er echter wel iets anders aan de toestellen van Honor. Als dochterbedrijf van Huawei heeft ook Honor te lijden onder het handelsverbod met Amerikaanse bedrijven. De belangrijkste op die lijst blijft toch wel Google, waardoor ook de smartphones van Honor nu zonder Google Play Services geleverd worden.

Het kleine detail van het besturingssysteem daargelaten, werpen we een blik op de toestellen an sich. Allereerst de Honor 9X Pro. Zoals de naam al doet vermoeden is dit de opvolger van de Honor 9X. Het grootste verschil zit alsnog in het besturingssysteem, maar er is uiteraard meer aan de hand. De 9X Pro is uitgerust met een extra 8-megapixelcamera, meer werkgeheugen en ook meer opslaggeheugen. Als we heel eerlijk zijn houden daar dan ook de verschillen op, maar het prijskaartje van de 9X Pro is met 249 euro heel keurig te noemen voor wat je krijgt.

Langverwacht

Dan is er de Honor View 30 Pro. Dat is een veel krachtiger toestel dat is uitgerust met een Kirin 990 5G-chipset, Huawei's nieuwste processor die we ook in de nieuwe Huawei Mate Xs zien. Daarmee is de Honor View 30 Pro razendsnel en goed in staat om in de toekomst met 5G-netwerken te kunnen communiceren. Al moeten we daar in Nederland nog even op wachten. De View 30 Pro is uitgerust met drie camera's; een 40-, 12- en een 8-megapixelcamera. Het is nog even wachten wanneer we het toestel in Nederland te zien krijgen en wat precies de prijs wordt.