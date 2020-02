Huawei toont Mate Xs tijdens evenement vanuit Barcelona

Huawei wilde graag een keynote organiseren tijdens het MWC. Dat is helaas afgezegd, maar de keynote heeft Huawei gewoon gestreamd. We zagen Huawei's nieuwste opvouwbare telefoon opduiken.

Het gaat dit jaar allemaal wat anders dan eerdere jaren. Doorgaans organiseert Huawei een grote keynote presentatie tijdens het MWC te Barcelona. Hoewel het MWC niet officieel doorgaat, ging Huawei's keynote vanuit Barcelona vrolijk door. Zoals je je misschien kunt voorstellen is er amper pers afgereisd naar Spanje omdat er ineens een stuk minder te vertellen was. De zaal had Huawei al geboekt en daardoor kon de livestream vanuit een nagenoeg lege zaal worden doorgezet. In de praktijk bleek het echter geen echte livestream te zijn maar een opgenomen presentatie van Richard Yu, die zich niets aan leek te trekken van de lege stoelen.

Tijdens het evenement sprak Yu veel over de wilde plannen van Huawei en over de filosofie van het bedrijf. Ondanks dat het vorig jaar allemaal niet echt lekker liep is het bedrijf van plan om twee keer zo hard door te zetten. Dat kan natuurlijk alleen maar als je nieuwe telefoons blijft produceren. Dat doet Huawei dan ook. Richard presenteerde een opvolger voor de nooit echt in massa productie genomen Mate X. In grote letters verscheen Huawei Mate Xs op het scherm achter meneer Yu.

Belangrijkste specificaties van de Huawei Mate Xs

8 inch display opengevouwen, 6,38 en 6,6 inch dichtgevouwen

Kirin 990 5G-chipset, geholpen door 8GB werkgeheugen

512GB opslaggeheugen, uitbreidbaar met NM-card

Accucapaciteit van 4500 mAh

Draait op Android 10 met Huawei Mobile Services

Twee druppels

Gek genoeg is de Mate Xs niet kleiner dan de Mate X. Waar de Mate X een opengevouwen schermdiagonaal had van 8 inch, zien we diezelfde diagonaal bij de Mate Xs. We zien opvallend veel van de Mate X terug in de Mate Xs. Zo is bijvoorbeeld ook de accu van dezelfde capaciteit. De Mate Xs heeft een nieuwere chipset, de Kirin 990 5G. Daarmee kun je, vanzelfsprekend, verbinding maken met 5G-netwerken die in Nederland nog van de grond moeten komen. De Mate Xs komt als het goed is binnenkort ook naar Europa voor een prijskaartje van 2499 euro.