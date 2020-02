Sony presenteert Xperia 10 II en Xperia 1 II bij vervangende presentatie

Sony heeft weer uitgepakt, en dat heeft het Japanse bedrijf gedaan met twee mooie telefoons. De details van deze telefoons heeft het bedrijf goed verborgen gehouden tijdens de ontwikkeling, iets dat niet altijd lukt. In plaats van een grootse presentatie tijdens het MWC te Barcelona heeft Sony het dit jaar anders aangepakt. De media is verzameld om zo alles over de toestellen te vertellen, maar dan in eigen land in plaats van op de telecombeurs. Daar zag Sony van af in verband met het Coronavirus, later bleek dat het hele MWC werd afgeblazen door de organisatie.

Dat is het stukje achtergrondinformatie, dan zijn we nu aanbelandt bij de telefoons. Laten we beginnen met de namen van de toestellen, die kunnen soms een beetje verwarrend zijn bij Sony en daar lijkt het bedrijf vrolijk mee verder te gaan. Om te beginnen is er de Sony Xperia 10 II, dat valt qua naam nog best mee maar qua specificaties is het toestel volop uitgerust. Het is logischerwijs de opvolger van de Xperia 10, een iets kleiner en handzamer toestel met en 21:9-beeldverhouding. De andere onthulling is de Sony Xperia 1 II, de naam lijkt bijna te zijn geïnspireerd door een voetbalterm, maar het is toch echt een smartphone. De Xperia 1 II is tot de nok toe gevuld met snufjes en knallende specificaties, waaronder ToFfe camera's en een knaller van een processor. Hieronder hebben we de belangrijkste specificaties van de twee toestellen even op een rijtje gezet.

Belangrijkste specificaties van de Sony Xperia 10 II

6 inch oledpaneel met 21:9-beeldverhouding met een FHD+-resolutie

Snapdragon 665-processor

Enkele 12- en dubbele 8-megapixelcamera's op de achterzijde

Draait op Android 10

Accucapaciteit van 3600 mAh

Belangrijkste specificaties van de Sony Xperia 1 II

6,5 inch 4K HDR oledbeeldscherm met 21:9-beeldverhouding

Loeisnelle Snapdragon 865-processor

Drievoudige 12-megapixelsetup met ZEISS-lenzen, waaronder een ToF-camera

Draait op Android 10

Accucapaciteit van 4000 mAh

Beide toestellen zien er knap uit, zowel op papier als op de plaatjes. Wanneer de nieuwe Xperia's naar de Benelux komen staat nog niet helemaal vast, maar de prognose staat op het voorjaar van 2020. We zullen waarschijnlijk niet al te lang hoeven wachten tot we een nauwkeurige releasedatum hebben. De Xperia 10 II wordt in het zwart en wit gelanceerd en de Xperia 1 II zien we in het zwart en paars verschijnen. Voor de toestellen is nog geen adviesprijs aangekondigd, maar zodra deze bekend is zullen we hierover schrijven.