'OnePlus maakt haar eigen processoren'

Oppo is in Nederland nog geen heel groot bedrijf, maar de grote zus van Oppo, OnePlus, kennen we dan weer erg goed. Samen met het derde smartphone-merk Realme vallen deze bedrijven onder de naam BBK. BBK is daarmee het moederbedrijf van onder andere deze drie merken. Veel van de innovaties die we in Nederland in de OnePlus-toestellen tegen zijn gekomen, waren eerder al beschikbaar in de toestellen van Oppo. Nu is BBK bezig met onderzoek naar eigen processoren die we als eerste tegen zouden komen in de smartphones van Oppo.

Onder BBK is een team aan de slag gezet met als doel het opzetten van eigen processorontwerpen. De reden hiervoor lijkt te liggen in wat Huawei overkomen is. De Verenigde Staten besloten een handelsverbod uit te zetten voor Amerikaanse bedrijven met de Chinese smartphonefabrikant. BBK is eveneens gevestigd in China en de relatie tussen de VS en China is er in de tussentijd niet op vooruit gegaan. De ontwikkeling van eigen processoren zou dus voortkomen uit de angst voor verdere sancties van de Amerikaanse overheid.

Nog even geduld

Dit jaar gaan we sowieso geen processoren meer van eigen makelij, en misschien niet eens volgend jaar. Het is namelijk niet zo makkelijk om de productie van processoren van de grond af op te bouwen. BBK is in Nederland een nog minder bekende naam dan Oppo, maar in China is het een grote naam. De drie smartphonemerken OnePlus, Oppo en Realme hebben gezamenlijk een flink marktaandeel in de gigantische Chinese markt.

