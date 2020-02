Huawei Mate 30 Pro komt eindelijk naar Nederland

Het moment is daar, we mogen ook in Nederland de Mate 30 Pro ontvangen. Het toestel is op omgekeerde kruistocht door Europa getrokken en komt dan eindelijk de lage landen binnen.

De Huawei Mate 30 Pro is een knaller van een smartphone met slechts één gemis; Google Play Services. Verder is de hardware van het toestel zuiver en krachtig. Vooral de camera's van het toestel presteren buitengewoon. Jammer alleen dat we het toestel nog niet hebben kunnen kopen in Nederland. Daar komt binnenkort verandering in, het toestel komt namelijk naar Nederland toe, en wel vanaf morgen. De Mate 30 Pro komt in Space Silver naar ons landje toe voor een adviesprijs van 1099 euro.

Zoals gezegd is de Mate 30 Pro een prestatiebeest. De processor van de Mate 30 Pro is de Kirin 990 uit Huawei's eigen stal. Wat snelheid betreft is deze chip een volbloed renpaard. Deze gaat gepaard met 8GB werkgeheugen, meer dan genoeg ruimte om te multitasken dus. Verder begint het opslaggeheugen bij 128GB en loopt het op tot 512GB. Dat geheugen is wel uitbreidbaar maar helaas niet met microSD-geheugenkaartjes. Hiervoor heb je Huawei's eigen NM-Card nodig, deze biedt sneller maar duurder geheugen.

Hands-on: Huawei Mate 30 Pro - De Huawei Mate 30 Pro is een toestel in een spagaat: de hardware is helemaal op orde en lijkt uitstekend te werken. De schoen wringt alleen bij de software, en dat heeft alles te maken met Google. Een korte blik op Huawei's aankomende toptoestel.

Beeldende kracht

De hoofdrol in de Mate 30 Pro is toch wel weggelegd voor de ogen van de gebruiker. Daarmee bedoelen we dat de toestellen uitgerust zijn met een beeldschoon display en een kanjer van een camera. Het scherm is niet alleen gebogen aan de zijkanten, maar buigt zich tot over de zijkanten. Daardoor heeft het oledscherm met een hoge resolutie alle knoppen op het toestel vervangen, op één na. De 40- en 8-megapixelcamera's zorgen ervoor dat je schitterende foto's kunt maken.